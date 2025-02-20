В Австралии ответили, на чьих условиях должна завершиться война в Украине

В Австралии заявили, что продолжат поддержку Украины в войне с Россией.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что война в Украине должна завершиться на условиях Киева, ведь именно Россия является агрессором.

Об этом сообщило издание Reuters.

"Война в Украине должна быть решена на условиях Украины, потому что агрессором здесь является Россия, и мы видим, что на карту поставлена целостность основанного на правилах порядка, глобального, основанного на правилах порядка", — отметил министр Австралии.

Он подчеркнул, что хотя война привела к многочисленным человеческим жертвам, мир не может быть достигнут любой ценой.

"Но это не может быть сделано при любых условиях. Это должно быть сделано на условиях Украины, и мы продолжим поддерживать Украину в этом", — добавил Марлес.

Известно, что Австралия является важным союзником США в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где обе страны обеспокоены наращиванием военной мощи Китая. В то же время в Австралии вызвало возмущение недавнее заявление президента США Дональда Трампа по Украине.

"Я думаю, что президент Трамп ошибается. Мысль о том, что президент Зеленский или украинский народ начали эту войну или каким-то образом несут ответственность за войну, просто неправильная", — заявил лидер Либеральной оппозиционной партии Питер Даттон.

Он подчеркнул, что Австралия должна твердо поддерживать Украину.

"Австралия должна стоять твердо и гордо вместе с народом Украины. Это демократия, и это борьба за цивилизацию. Владимир Путин — диктатор-убийца, и мы не должны уступать ему ни дюйма", — добавил Даттон.

Напомним, Трамп назвал Зеленского "диктатором". Мировые лидеры отреагировали.

Читайте также: