В Австрии группа пророссийских депутатов устроила демарш во время выступления Зеленского

На столах они оставили таблички с надписями "место для нейтралитета".

Во время выступления президента Владимира Зеленского перед парламентом Австрии 30 марта депутаты от пророссийской ультраправой Партии свободы (FPÖ) покинули зал. Из пяти партий в парламенте у FPO есть третья по количеству мест в нижней палате.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Представители Австрийской партии свободы были присутствованы в начале выступления, а затем ушли. Они оставили на столах таблички с логотипом партии и надписями "место для нейтралитета" или "место для мира". К слову, ранее против выступления украинского лидера были правы популистские партии, ссылаясь на военный нейтралитет стране.

Ранее в своем Facebook глава FPÖ Герберт Кикль называл запланированное выступление Зеленского ударом по нейтралитету Австрии: "Выступление представителя воюющей стороны в центре нашей демократии является абсолютным нарушением табу".

Во время речи Зеленский подчеркнул, что морально придерживаться нейтральной позиции против зла нельзя. Также он пригласил спикера нижней палаты австрийского парламента Вольфганга Соботку и других депутатов в Украину, чтобы они увидели последствия войны России

"Поддержать наших людей сейчас означает понять, насколько важно не остаться морально нейтральными ко злу. Это не о геополитике. Это о том, что люди всегда должны оставаться людьми, беречь человечность и цивилизованность", — сказал президент.

До сегодняшнего дня Австрия оставалась одной из трех стран Евросоюза, перед парламентом которой не выступил Зеленский после начала войны. Другие – Болгария и Венгрия.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шелленберг считает, что Россия будет всегда оставаться важной для стран Европы. Мол, если кто думает иначе, то вводит в заблуждение.

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