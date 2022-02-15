В Австрии поддержали Берлин по поводу отказа поставлять оружие в Украину и раскритиковали Байдена

В Австрии поддержали Берлин по поводу отказа поставлять оружие в Украину и раскритиковали Байдена

Европа не должна унижать себя, считает глава австрийского МИД.

Австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг поддержал Германию по поводу отказа поставки оружия в Украину.

Об этом со ссылкой на политика пишет DW.

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По его словам, "о поставках оружия не может идти речь" — это позиция Австрии. Мол, Европа не должна унижать себя.

"Речь идет о Европейском Союзе, который имеет теснейшие экономические связи с Россией, а потому и самое большое влияние (на Москву — Ред.)", — подчеркнул Шалленберг.

Кроме того, австрийский дипломат подверг критике слова американского президента Джо Байдена за слова об опасности "мировой войны" из-за ситуации вокруг украинских границ. "Я не верю в большие пожары. Но считаю, что использование подобных изречений опасно, поскольку может подтолкнуть к ним", — подчеркнул он.

Как сообщалось, Германия отказывается предоставлять Украине оружие. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошедшей власти и не будет поставлять оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение страны и отметил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия взыскала 130 тыс. военных к украинским границам.

Замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Германии Александер Ламбсдорфф объяснил это тем, что страна пытается урегулировать конфликт между Украиной и Россией дипломатическим путем.

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