В Австрии посоветовали РФ забрать руки у Украины и напомнили о последствиях агрессии

В Австрии посоветовали РФ забрать руки у Украины и напомнили о последствиях агрессии

Российский нарратив о том, что они испытывают угрозу со стороны Украины и Запада, иногда просто непонятный

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал Россию "забрать руки у Украины" и напомнил о серьезных последствиях для РФ в случае дальнейшей агрессии.

Об этом глава австрийской дипломатии заявил в четверг во время своего выступления в Национальном совете Австрии, пишет Укринформ.

Депутат Гельмут Брандштеттер осудил российские агрессивные намерения и отметил, что Австрия должна стать в защиту Украины. "Я убежден, что мы действительно должны очень четко сказать: уважаемый господин Путин, руки прочь от Украины!".

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Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг добавил полностью разделяющий этот призыв. "И я полностью с вами согласен, уважаемый депутат: руки прочь от Украины! Это действительно основной призыв, о котором сейчас идет речь", — заявил министр.

Он сообщил австрийским депутатам, что ситуация действительно очень серьезная, чрезвычайно опасная и невероятно напряженная. Главный австрийский дипломат добавил, что "нельзя вести переговоры с танками и ракетами" или, как сказал госсекретарь Энтони Блинкен, "с пистолетом у главы Украины". По его словам, решение можно найти только в рамках диалога. И важно также, как добавил австрийский министр, чтобы ЕС тоже сидел за столом переговоров.

Глава МИД Австрии также отметил, что большинство требований России, как, например, юридически обязательные гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО, "просто неприемлемы". По его словам, это должен решать сам Альянс, а не третья страна. То же касается и требования Москвы относительно новых сфер влияния. Но Шалленберг сообщил, что есть смысл в других предложениях Москвы, например, контроль над вооружениями и большей прозрачности военных учений или мер укрепления доверия.

Австрийский министр также заявил о необходимости напомнить Москве о ее обязательствах по принципам суверенного равенства государств, отсутствию угрозы силой, неприкосновенности границ и территориальной целостности.

"Честно говоря, российский нарратив о том, что они испытывают угрозу со стороны Украины и Запада, иногда просто непонятный. Это не Украина оккупировала часть России, это не Украина вооружает и не финансирует сепаратистские движения в России. Иногда возникает ощущение, что есть поджигатель, который сейчас заявляет, что боится огня", – заявил Шалленберг.

Он добавил, что дальнейшая агрессия РФ против Украины Москва будет иметь серьезные последствия для России.

"Позвольте мне прояснить одно: любая дальнейшая агрессия – и я подчеркиваю это: любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для России. Цена будет высокой – она будет высокой и экономически, и политически. Но ничего не делать, составить руки и заниматься умиротворением – так тоже быть не может", — резюмировал глава австрийского МИД.

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что остановить потенциальное вторжение России в Украину удастся только с помощью мощного пакета сдерживания РФ.

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