В Австрии российскую агрессию против Украины назвали самой большой опасностью для Европы

Австрия настаивает, что любые переговоры могут проводиться только с участием Украины.

Самая большая угроза, существующая в Европе, это российская агрессия против Украины.

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Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, передает Укринформ.

Он отметил, что все хотят, чтобы война как можно скорее закончилась и наступил мир.

"И люди в Украине хотят этого больше всего. Но это все лежит в руках только одного человека, а именно – президента Российской Федерации Владимира Путина. Он может закончить войну уже завтра. Если он это сделает, война закончится. Если же Украина перестанет воевать, то с Украиной будет, скажем так, покончено. И тогда Словакия может внезапно получить другого соседа", — сказал Шалленберг.

Кроме того, министр подчеркнул, что Австрия настаивает, что любые переговоры могут проводиться только с участием Украины.

Шалленберг заявил, что странам Европы необходимо сплачиваться, поскольку наибольшая угроза безопасности на континенте происходит от российской агрессивной войны.

"Единство и сплоченность Европейского Союза в этом вопросе было нашим величайшим достижением, нашим величайшим активом. И я считаю, что мы делаем все правильно и должны работать над тем, чтобы это единство и сплоченность сохранялось и в будущем", — отметил он.

Шалленберг добавил, что "за нами наблюдают на международном уровне, что наша позиция как западного мира тоже очень сильно зависит от нашего поведения в этом вопросе".

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки по селе Гроза на Харьковщине, где погибли более 50 человек, Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Австрия поддержала создание трибунала по поводу преступлений оккупантов в Украине.

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