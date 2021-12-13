В Австрии выступили за скорейшее введение в эксплуатацию "Северного потока-2"

В Австрии выступили за скорейшее введение в эксплуатацию "Северного потока-2"

Шалленберг заявил, что считает, поскольку газопровод завершен, его следует использовать.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал ввести газопровод "Северный поток-2", по которому газ будет идти в Европу в обход Украины, в эксплуатацию на фоне последнего напряжения в отношениях с Россией.

Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шалленберг, в частности, обратился к Совету министров иностранных дел ЕС с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". Он добавил, что считает "ошибкой" неоднократно подвергать сомнению эксплуатацию газопровода, учитывая недавнее напряжение с Москвой на фоне конфликта в Украине.

"Проект был завершен, теперь мы должны его использовать", — сказал Шалленберг.

Своим заявлением, как уточняется, глава МИД Австрии отреагировал на слова своей немецкой коллеги Анналены Бербок, которая заявила, что не видит оснований для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию, поскольку он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Также политик подчеркнула, что в случае нападения России на Украину газопровод могут отключить.

Напомним, ранее в Германии исключили начало эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации.

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