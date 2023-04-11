В Австрии заявили, что готовы арестовать Путина, если он приедет в страну

Вена будет придерживаться своих обязательств по международному праву.

В Австрии заявили, что арестуют президента-диктатора РФ Владимира Путина, если он окажется на территории страны, учитывая ордер, изданный Международным уголовным судом.

Об этом заявила министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер, пишет Tagesspiegel.

Отмечается, что Вена будет придерживаться своих обязательств по международному праву и уголовному праву.

"Я была судьей по уголовным делам на своей гражданской работе. Выдача международного ордера на арест от ICC (Международный уголовный суд — Ред.) означает, что если он вступит на австрийскую землю, должен быть произведен арест", — рассказала она.

Напомним, в середине марта 2023-го стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. Речь идет, в частности, о преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины — незаконная депортация детей в РФ.

В Москве не замедлили ответить на решение МКС. Следственный комитет РФ открыл "уголовное дело" против прокурора и судей в Гааге, ранее выдавших ордер. Там уверяют, что диктатор якобы пользуется иммунитетом главой государства.

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