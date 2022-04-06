В австрийском парламенте почтили память жертв военных преступлений России в Киевской области

"Военные преступления никак нельзя оправдать или объяснить", — говорилось в заявлении.
Заседание Национального совета Австрии стартовало с минуты молчания в память о гражданских, убитых российскими военными в Киевской области.
Об этом пишет Укринформ.
В начале заседания президент Национального совета Вольфганг Соботка обратился к депутатам: "Хочу вас попросить отреагировать на эти ужасные военные преступления в Украине минутой молчания. Мы решительно осуждаем то, что было совершено в окрестностях Киева, в Буче и Ирпене. Военные преступления никак нельзя оправдать или объяснить".
Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов, когда наконец украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине немедленно будет создан специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого зверского преступления оккупантов.
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