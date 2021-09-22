В авто первого помощника Зеленского стреляли, есть раненый

В авто первого помощника Зеленского стреляли, есть раненый

Стреляли в авто Шефира 22 сентября.

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира стреляли неизвестные 22 сентября у Лесников Киевской области. Есть информация, что водитель авто получил ранения.

Об этом сообщает УП со ссылкой на несколько собеседников в правоохранительных органах и генпрокурора Ирину Венедиктову.

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По словам источников, в машину якобы стреляли автоматной очередью. Злоумышленников сейчас разыскивают, введено спецоперацию "Сирена". На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

Как уточнил журналист "Украинской правды" Роман Кравец, Сергей Шефир жив. Ранен водитель.

"Шефир в нормальном состоянии, его не задело. Водителю оказывают помощь на месте", — написал впоследствии журналист в Facebook.

По информации источников издания OBOZREVATEL, инцидент произошел, когда Шефир ехал из дома на работу. Дорога проходила через лес, где с разных сторон трассы было сделано несколько автоматных очередей. Выпустили в авто якобы до 12-15 пуль.

В МВД официально подтвердили информацию о стрельбе.

К слову, сам президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится с рабочей поездкой в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

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