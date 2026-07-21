В Баку состоялась тайная встреча относительно войны в Украине: детали от главы Азербайджана

В Баке состоялись тайные переговоры РФ и Германии относительно войны в Украине — Алиев / © azertag.az

Реклама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в середине июля в Баку состоялась встреча российских и немецких представителей относительно завершения войны в Украине.

Об этом Алиев заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

По его словам, 12 июля рейсом из Берлина в Баку прибыли представители Германии, которые пробыли в Азербайджане до 14 июля.

Реклама

Также 12 июля рейсом из Москвы в Баку прибыли представители РФ. В частности, бывший российский премьер-министр Виктор Зубков.

Алиев посетовал, что его не предупредили об этой встрече и использовали территорию Азербайджана без его ведома.

«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, потому что мы не были на этой встрече. Однако данные о полетах позволяют мне утверждать, что в Баку действительно прошла секретная встреча», — сказал он.

В то же время Алиев заверил, что если такие встречи помогут завершению войны, то Азербайджан может только приветствовать такие усилия.

Реклама

Что известно о тайной встрече представителей РФ и Германии в Баку

Ранее Die Zeit и программа ARD Kontraste сообщили, что в Баку встречались бывший глава СДПГ (входящая в правительство Мерца Социал-демократическая партия Германии) Маттиас Платцек, экс-глава ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла и бывший посол Швейцарии в Германии Тим Гульдиманн.

Российскую сторону, вероятно, представляли бывший премьер РФ, глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и другие близкие к Кремлю лица.

По информации издания The Times, с 2022 года подобные встречи уже несколько раз проходили в Баку и Абу-Даби.

Официальный Берлин дистанцировался от этих контактов, подчеркнув, что они являются частной инициативой и не отражают позицию правительства Германии.

Реклама

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Ватикан готов принять потенциальную встречу с Владимиром Путиным.

Новости партнеров