В BBC объяснили, зачем РФ резко обострила угрозы Украине

Россия резко усилила риторику в отношении Украины, заявив о вероятности «постоянных и систематических ударов» по Киеву и призвав иностранцев и дипломатов покинуть город.

Как сообщает BBC, Москва заявила о возможности «постоянных, систематических ударов по Киеву, направленных против его военно-промышленного комплекса». Также российская сторона призвала иностранных граждан и дипломатический персонал покинуть столицу Украины как можно быстрее.

В материале отмечается, что подобные угрозы не являются новыми. Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Россия уже более четырех лет регулярно наносит удары по украинским городам.

В ведомстве оценивают, что «общий уровень угроз безопасности, которые Россия создает для Киева и других городов, остается таким же, как и в предыдущие месяцы и годы».

В то же время журналисты подчеркивают, что новым является именно риторика Кремля, которая используется для оправдания атак, и это связывают с конкретным инцидентом.

По данным издания, Москва обвинила Украину в якобы умышленном убийстве 21 студента во время удара на прошлой неделе по Старобельску в Луганской области. Украинская сторона, в свою очередь, заявляет, что был поражен военный объект на временно оккупированной территории.

«Однако Москва представляет этот инцидент, который, по ее мнению, является умышленным нападением на гражданское население как законное основание для ответных действий», — объясняется в публикации.

Также отмечается, что ранее подобные удары редко сопровождались публичными объяснениями, а Россия не демонстрировала существенного раскаяния по поводу жертв среди гражданского населения в Украине.

Военный аналитик Иван Ступак считает, что это свидетельствует о попытках Москвы контролировать информационный нарратив вокруг войны.

«Когда у вас есть проблемы с экономикой и российским обществом, возникает давление на месть», — пояснил он.

В свою очередь представитель СНБО Андрей Коваленко считает, что угрозы имеют и более широкий контекст, не связанный только с событиями в Луганской области.

По его словам, первая причина — отсутствие успехов России на поле боя. Вторая — попытка давления на международных партнеров Украины, в частности, из-за призывов к дипломатам покинуть Киев.

Он также отмечает, что мощная поддержка Украины со стороны Европы давно рассматривается Кремлем как одно из главных препятствий для достижения военных целей.

Третьей причиной Коваленко называет попытку отвлечь внимание от украинских ударов по территории России и демонстрации способности Украины наносить удары в глубину, в частности, по Москве.

В итоге издание отмечает, что приближающаяся к пятому году война не развивается в желаемом для Москвы направлении.

«Поскольку Россия сталкивается с растущими ограничениями в промышленности и кадровой сфере, ей вскоре придется решить, прибегать ли к принудительной мобилизации экономики и общества», — считает Найджел Гулд-Дэвис из Международного института стратегических исследований.

Он добавляет, что принудительная мобилизация будет иметь серьезные социальные последствия и может оказаться непопулярной, создавая риски для внутренней стабильности России.

Несмотря на это, отмечается, что угроза для Украины остается высокой. В последние атаки Россия применяла, в частности, ракету «Орешник», которую сложно перехватить.

Таким образом, Киев и дальше может сталкиваться с масштабными и повторяющимися ударами, противодействие которым будет оставаться сложной задачей.

