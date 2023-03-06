В Беларуси после повреждения самолета силовики проводят рейды и задержание в Минской области

Уже два дня подряд в Минской области Беларуси правоохранители проводят рейды и задержание из-за поврежденного самолета в Мачулище.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна" в Telegram.

Сотрудники КГБ арестовывают всех, кто преследовался по административно-политическим статьям с 2020 по 2023 годы. После обысков людей везут в СИЗО КГБ.

Правозащитникам известно не менее десятка таких случаев.

Напомним, что ранее в Беларуси заявили самолет ДРЛВ А-50У, который на аэродроме в Мачулищах атаковали дроны, приступил к выполнению задач на боевом дежурстве. Но мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" убеждает, что этот самолет действительно слетел с аэродрома, но обратно не вернулся. По информации наблюдателей, он улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в российском Таганроге и покинул воздушное пространство Беларуси примерно через 40 мин после взлета.

Отметим, что в результате удара дронов российский самолет ДРЛВ А-50У получил критические повреждения передней и центральной части, в частности, ему повреждены авионика и радиолокационная антенна радарного комплекса "Джмиль". Ответственность за нападение взяли на себя "белорусские партизаны". Силовики Лукашенко вроде бы нашли рядом с местом инцидента сумку с пультами управления дронами.

Позже на заводе подтвердили информацию о ремонте самолета в Таганроге.

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