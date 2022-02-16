В Беларуси после учений не останется ни одной единицы российской боевой техники – глава МИД республики

В Беларуси после учений не останется ни одной единицы российской боевой техники – глава МИД республики

Совместные российско-белорусские военные учения должны завершиться 20 февраля.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что после учения в республике не останется ни одной единицы российской боевой техники.

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Об этом он сказал 16 февраля, пишет "БЕЛТА".

По словам главы белорусского МИД, Беларусь и Россия "вполне обоснованно проводят совместные учения", ведь на Западе свою активность проявляют подразделения НАТО, в частности в соседних с Беларусью странах.

"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (ред. – Вооруженных сил России) не останется после этих учений", – сказал Макей.

Стоит отметить, что 10 февраля в Беларуси начались общие российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия под предлогом учений перебросила в Беларусь самое большое количество сил со времен "холодной войны".

Напомним, 15 февраля в Минобороны России объявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск. В то же время Джо Байден заявил, что угроза полномасштабной российской агрессии против Украины и далее реальна. Соединенные Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ, где в настоящее время находится 150 тыс. российских солдат, подчеркнул президент США.

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