В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции

В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь?

В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции, которое продлится с 22 по 26 февраля включительно.

Досрочно могут проголосовать избиратели, которые этого не смогут сделать в день референдума 27 февраля, сообщает БЕЛТА.

На территории Беларуси создано 5510 участков для голосования, которые открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. При себе избирателю нужно иметь паспорт, или другой документ, удостоверяющий личность.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь?

Референдум проводится путем голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым назначил проведение референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь на 27 февраля 2022 года.

Также Лукашенко не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов. Тем не менее, это может произойти только после изменений в белорусскую конституцию.

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