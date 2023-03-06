В Беларуси Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

В Беларуси Минский городской суд в понедельник, 6 марта, вынес заочный приговор по уголовному делу членов Координационного совета белорусской оппозиции. Так, бывшей кандидатке в президенты Беларуси и оппозиционерке Светлане Тихановской заочно присудили 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Об этом сообщают СМИ РБ.

Бывшего министра культуры Павла Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии. Трем другим фигурантам дела – Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дилевскому – назначили по 12 лет колонии.

"Все обвиняемые признаны виновными в заговоре, осуществленном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создание экстремистского формирования….публичных призывах к захвату государственной власти и совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси", — говорится в официальном решении суда.

Выборы в Беларуси в 2020 году

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы.

По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал 80% голосов, а Тихановская только 10%.

Однако альтернативный подсчет голосов избирателей на интернет-платформе "Голос" свидетельствовал, что Светлана Тихановская выиграла выборы президента Беларуси еще в первом туре – за нее проголосовали 3 млн белорусов, за Лукашенко – 1,8 млн.

Тихановская не признала результаты выборов и объявила себя победителем. После фальсификации результатов выборов Беларусь всколыхнули протесты, люди начали собираться сразу после закрытия участков. Акции протеста в Минске переросли в стычки, задержали десятки человек, десятки получили ранения.

11 августа 2020 года утром Тихановская уехала в Литву, где впоследствии записала обращение к белорусам. Оппозиционная кандидатка до сих пор находится за границей.

В 2022 году Светлана Тихановская объявила о создании переходного правительства Белоруси.

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