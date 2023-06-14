В Бельгии высказались против лишения Венгрии права председательства в Совете ЕС

Премьер-министр Александер Де Кроо заявил, что против лишенияВенгрии ее ротационного председательства в Совете ЕС. Мол, такие действия могут быть "контрпродуктивными" и даже поставить Будапешт в "привилегированное положение".

Об этом он сказал на заседании комитета Палаты Бельгии, сообщает Euractiv.

Так, где Кроо разделяет обеспокоенность Парламента ЕС по поводу председательства Венгрии в Раде, Впрочем, лишить страну председательства он называет "абсолютно плохой идеей".

Бельгийский премьер отмечает, что председательство – это не только привилегия, но и обязанность. Именно поэтому запрет возглавить Совет ЕС может быть шагом, который ставит Венгрию в привилегированное положение, поскольку это обязывает государство-членкиню проявить свою позицию и быть посредником.

К слову, предполагается, что Венгрия будет председательствовать в Раде в течение шести месяцев – с июля до декабря 2024 года.

Напомним, Европарламент может подвергнуть сомнению способность Венгрии председательствовать в Евросоюзе, из-за систематических нарушений европейских ценностей со стороны Будапешта. Отчет комиссии указывает, что страна не прогрессирует в этом направлении.

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