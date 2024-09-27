В Белом доме анонсировали новую встречу Байдена с Зеленским

Байден настроен предоставить Украине поддержку, которая позволит победить в войне с российскими агрессорами.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Германии на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины, где будет обсуждаться украинский План победы.

Также читайте Украина выиграет эту войну: Байден заявил о непоколебимой поддержке США

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В сообщении указывается, что Байден настроен предоставить Украине поддержку, которая позволит победить в войне с российскими агрессорами.

"12 октября 2024 года президент Байден проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии, где два лидера рассмотрят прогресс в этих консультациях и будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины. Президент Байден настроен предоставить Украине поддержку, необходимую для победы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский в США ознакомил сенаторов от обеих партий с Планом победы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил, какой именно помощь Украина ожидает от партнеров.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.