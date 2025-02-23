В Белом доме анонсировали прекращение огня между Украиной и РФ на следующей неделе

Советник по национальной безопасности Майк Волц будет работать над соглашением круглосуточно в эти выходные.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда уверены, что на следующей неделе они заключат соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет издание The Hill.

Она заявила журналистам, что команда президента Трампа активно работает в данном направлении.

"Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этого конфликта, чтобы положить ему конец. Президент уверен, что мы сможем достичь этоого уже этой (следующей – ред.) недели", — сказала Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что советник по национальной безопасности Майк Волц будет работать над соглашением круглосуточно в эти выходные.

Также она рассказала, что министр финансов Скотт Бессент принимал участие в обсуждении предложенного соглашения с представителями Украины по добыче природных ресурсов.

"Когда дело касается критически важных минералов, это приоритет для президента. Это очень важно для него, поскольку окупит американские налоговые доллары. Кроме того, это станет отличным экономическим партнерством между Соединенными Штатами и украинским народом, а также будет способствовать восстановлению Украины после этой жестокой войны", — сказала Левитт.

Ранее сообщалось, что делегации США и России проведут новый раунд переговоров по прекращению войны в Украине.

Мы ранее информировали, что в Кремле раскрыли темы предстоящего разговора Путина и Трампа.

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