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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Белом доме анонсировали заявление Трампа из Овального кабинета

Детали и темы выступления Трампа пока не разглашаются.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

В четверг, 7 августа, 16:30 по местному времени президент США Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета в Белом доме.

Об этом стало известно из расписания американского президента, которое в соцсетях распространили журналисты.

"Белый дом объявил, что президент Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета завтра в 16:30", - сообщила руководитель американского бюро и корреспондент Белого дома Рина Бхардвадж в Х .

Детали и темы выступления Трампа пока не разглашаются.

Сообщение Рины Бхардвадж в Сети Х.

Сообщение Рины Бхардвадж в Сети Х.

Напомним, накануне во время прогулки по крыше Белого дома Дональд Трамп сделал ряд заявлений. В частности, он удивил новостью о "ядерных ракетах". Мол, собирается их строить. Беседа президента с прессой привлекла внимание своей неординарностью и содержанием, когда он осматривал место будущего строительства бального зала площадью 8 тысяч квадратных метров. Ее планируют построить рядом с Восточным крылом Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что США не будут определять судьбу Газа. Хотя, отметил президент, сейчас Вашингтон помогает жителям Газы, выделив 60 миллионов долларов на поставку пищевых продуктов. Решение о возможной повторной оккупации Израилем сектора Газа должна принимать сама израильская сторона.

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