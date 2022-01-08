В Белом доме готовят санкции против финансовой системы России — Bloomberg

В Белом доме готовят санкции против финансовой системы России — Bloomberg

Эмбарго может касаться поставок американских оборонных технологий.

В Соединенных Штатах Америки рассматривается возможность введения санкций против финансовой системы России.

Об этом сообщила в своем Twitter корреспондентка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

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Отмечается, что эмбарго может быть наложено на поставку американских оборонных технологий.

По словам Джейкобса, во время телефонного брифинга официальный представитель Белого дома не отрицал, что обсуждаемые санкции включают отключение от системы SWIFT крупнейших российских финансовых учреждений.

В Белом доме подчеркнули, что будут оценивать действия Кремля, а не Комментарии в публичном пространстве. "Что они (россияне — Ред.) делают за закрытыми дверями будет конструктивнее их заявлений", — добавил он.

Напомним, глава МИД Британии Элизабет Трасс заявляла, что Запад работает над серьезными санкциями против финансового сектора России. Она подчеркнула, что агрессором выступает РФ, напомнив, что НАТО всегда являлось оборонным Альянсом.

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