- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
В Белом доме готовят встречу Трампа, Зеленского и Путина на следующей неделе — СМИ
По предварительным данным, она может состояться на следующей неделе.
В Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи между президентами США Дональдом Трампом, Украиной Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Путиным.
Об этом сообщили источники в Белом доме.
Место проведения переговоров пока не определено, отмечают собеседники издания.
Официальную позицию озвучила спикер Белого дома Каролайн Ливитт: «Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в подходящее время».
Дальнейшие подробности, в частности о формате переговоров и возможных результатах, пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что после визита своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Путиным.
Мы ранее информировали, что во время встречи с Виткоффом диктатор Путин заявил, что хотел бы встретиться с Дональдом Трампом в какой-то момент.