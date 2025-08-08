Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

В Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи между президентами США Дональдом Трампом, Украиной Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Путиным.

Об этом сообщили источники в Белом доме.

Место проведения переговоров пока не определено, отмечают собеседники издания.

Официальную позицию озвучила спикер Белого дома Каролайн Ливитт: «Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в подходящее время».

Дальнейшие подробности, в частности о формате переговоров и возможных результатах, пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что после визита своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Путиным.

Мы ранее информировали, что во время встречи с Виткоффом диктатор Путин заявил, что хотел бы встретиться с Дональдом Трампом в какой-то момент.