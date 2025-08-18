В Белом доме начались переговоры Зеленского и Трампа: что известно

Трамп и Зеленский / © ТСН

Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне стартовали переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Открытая часть встречи завершилась. Начались закрытые переговоры Трампа и Зеленского.

Уже после 22 часов к ним присоединятся европейские лидеры. Европу сегодня представляют 7 персон:

Президент Франции Эмманюэль Макрон;

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

Канцлер Германии Фридрих Мерц;

Президент Финляндии Александр Стубб;

Генсек НАТО Марк Рютте;

Премьер-министр Италии Джорджо Мэлони;

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Также в Белый дом прибыли Андрей Ермак, Рустем Умеров, Павел Палиса и Оксана Маркарова.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «точно знает, что делает» и положит конец «беспорядку с Россией-Украиной», расхвалив свой мирный опыт накануне переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.