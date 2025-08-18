- Дата публикации
В Белом доме начались переговоры Зеленского и Трампа: что известно
В Вашингтоне начались переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне стартовали переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Открытая часть встречи завершилась. Начались закрытые переговоры Трампа и Зеленского.
Уже после 22 часов к ним присоединятся европейские лидеры. Европу сегодня представляют 7 персон:
Президент Франции Эмманюэль Макрон;
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
Канцлер Германии Фридрих Мерц;
Президент Финляндии Александр Стубб;
Генсек НАТО Марк Рютте;
Премьер-министр Италии Джорджо Мэлони;
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Также в Белый дом прибыли Андрей Ермак, Рустем Умеров, Павел Палиса и Оксана Маркарова.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «точно знает, что делает» и положит конец «беспорядку с Россией-Украиной», расхвалив свой мирный опыт накануне переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.