Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Реклама

Администрацию президента США Дональда Трампа всколыхнул внутренний конфликт из-за оценки причин войны с Ираном. Пока Белый дом оправдывает удары ядерной угрозой, госсекретарь Марко Рубио открыто указывает на роль Израиля в эскалации.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Война США против Ирана: Рубио указал на Израиль

Рубио на пресс-конференции 2 марта заявил, что именно действия Израиля фактически привели к втягиванию США в войну с Ираном. По его словам, израильские удары по Тегерану повлекли прямое вовлечение Вашингтона в конфликт. Эта позиция вызвала волну критики среди сторонников Трампа из движения MAGA.

Реклама

«Было абсолютно понятно, что если Иран подвергнется нападению со стороны кого-либо — будь то Соединенных Штатов, или Израиля, или кого-либо другого — он ответит. И ответит именно против Соединенных Штатов», — подчеркнул госсекретарь.

Комментируя решение об американском ударе, он отметил, что в случае ожидания первой атаки со стороны Ирана США могли бы понести «значительно большие потери», подчеркнув, что «президент принял очень мудрое решение» действовать на опережение.

Рубио стал первым представителем администрации Трампа, который открыто признал ключевую роль Израиля в эскалации конфликта. По его словам, в Вашингтоне понимали, что израильская атака «спровоцирует атаку на американские силы, и мы понимали, что если не нанесем превентивный удар до того, как они начнут эти атаки, то понесем большие потери и, возможно, еще больше погибших. И тогда мы все сидели бы здесь и отвечали на вопрос, почему мы знали об этом и бездействовали».

Сторонники Трампа раскритиковали заявление Рубио

Такое признание вызвало резкое недовольство среди части электората Трампа — в частности изоляционистов и радикальных сторонников MAGA. Они обвинили Рубио в сближении с теми военными интервенционистами, против которых он выступал в своей избирательной кампании.

Реклама

«Лично я считаю, что никто не должен умирать за другую страну», — заявила бывшая телеведущая Fox News Мегин Келли в подкасте для аудитории MAGA.

Вспоминая шестерых американских военных, погибших в минувшие выходные, она добавила: «Я не думаю, что эти военные погибли за Соединенные Штаты. Я считаю, что они погибли за Иран или за Израиль. Наше правительство должно заботиться не об Иране или Израиле, а о нас, и для меня очевидно, что это война Израиля».

Инфлюенсер, поддерживающий Трампа, Майк Чернович также раскритиковал администрацию.

«Комментарии Рубио — это момент резкого диссонанса. Он сказал то, что многие предполагали. То, что он озвучил это вслух… — это серьезное изменение во внешней политике. Будут массовые требования отказаться от этих слов», — сказал Чернович.

Реклама

Причина ударов США по Ирану — версия Белого дома

В то же время в Белом доме отметили, что решение об ударах было связано с нежеланием Ирана сворачивать свою ядерную программу.

«Смелое решение президента Трампа начать операцию Epic Fury основывается на правде, о которой президенты говорили почти 50 лет, но ни один не имел мужества противостоять ей. Иран представляет прямую и неотложную угрозу для Соединенных Штатов Америки и наших военных на Ближнем Востоке», — заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Стратегию Трампа по Ирану раскритиковали в Палате представителей США

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис раскритиковал администрацию Трампа за отсутствие четкой стратегии в отношении Ирана и доказательств непосредственной угрозы для США. Он отметил, что Белый дом предполагает продолжительность военных действий в несколько недель и не исключает введения войск, несмотря на сопротивление общества.

Война США против Ирана — последние новости

Из-за ударов США и Израиля по Ирану и соответствующих обстрелов на Ближнем Востоке погибло более 870 человек, сообщает The New York Times. Больше всего жертв в Иране — 787 человек, в том числе 175 человек в школе города Минаб. Потери зафиксированы также в Бахрейне (один погибший), Кувейте (двое военных), ОАЭ (трое иностранцев) и Ливане (52 человека). США подтвердили смерть шести своих солдат. В Израиле в результате иранских атак погибло 10 человек в Тель-Авиве и Бейт-Шемеше.

Реклама

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад пережил покушение во время недавних ударов США и Израиля. После покушения его переместили в безопасное место. Ахмадинежад известен своей антизападной политикой, развитием ядерной программы и подавлением протестов 2009 года.