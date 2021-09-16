В Белом доме не подтвердили информацию о поставках "Железного купола" в Украину

В Белом доме не подтвердили информацию о поставках "Железного купола" в Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ей нужно уточнить эту информацию.

В Белом доме не подтвердили информацию о предоставлении Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол".

О этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мне нужно уточнить эту информацию у коллег. Я знаю, что мы объявляли о предоставлении дополнительного содействия на той встрече (президентов США и Украины). Но по поводу подробностей мне нужно уточнить у коллег", — заявила она.

Ранее в американском издании Politico написали, что Пентагон может предоставить Украине систему "Железный купол". Поправку об этом включили конгрессмены США в законопроект об обороне на 2022 год.

Позже Офис президента Украины подтвердил, что Киев может получить от Соединенных Штатов Америки новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ("Железный купол").

Напомним, что во время последнего обострения с боевиками ХАМАС Сеть поразила эффективность израильского "Купола".

Ранее глава Минобороны Андрей Таран рассказал, что Украина планирует приобрести противоракетную систему типа израильского "Железного купола".

"Железный купол": как работает система противоракетной обороны, которая спасла Израиль

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку