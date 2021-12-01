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В Белом доме не рассекретило информацию о будущих контактах Байдена и Путина: детали

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В Белом доме не рассекретило информацию о будущих контактах Байдена и Путина: детали

Associated Press

Этот разговор является для Вашингтона возможностью обозначить Кремлю цену вторжения и путь к снижению напряженности в регионе.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не может сказать что-либо о планируемых контактах лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, но Вашингтон и Москва продолжают поддержать связь на высоком уровне.

Об этом пишет "Интерфакс". 

"Что касается этих сообщений, которые, как я думаю, поступили от россиян, мне нечего предсказывать или анонсировать на данный момент", - сказала она. 

"Очевидно, что мы - в продолжение саммита (США-России - ред.) этим летом - продолжаем поддерживать контакт на высоком уровне с российскими коллегами", - добавила она.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванные источники, что администрация президента США прорабатывает варианты виртуальной встречи Байдена и Путина в декабре этого года, а также варианты "сдерживания России в случае возможной эскалации напряженности на границе Украины". Аналитики считают, что этот разговор является для Вашингтона возможностью "обозначить Кремлю цену вторжения и путь к снижению напряженности" в регионе.

Издание отмечает, что члены американской администрации пытаются в настоящее время выработать подход, который, с одной стороны, покажет России недопустимость кризиса на границе с Украиной, а с другой - не спровоцирует серьезную эскалацию ситуации. 

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что американский коллега Ллойд Остин заверил его, что Пентагон готов помочь в противостоянии с Россией.

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