В Белом доме не согласились с тем, что США "мало что выиграли" от саммита Байдена и Путина

По словам Салливана, Байден вернул себе "мантию лидера свободного мира".

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан не согласен с мнением о том, что США "мало что выиграли" от встречи Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом он высказался в эфире телеканала CNN, пишет Politico.

"Я просто не согласен с доводами, что эта встреча не стоила того для США, — отметил политик. — Как сказал сам президент Байден, он сделал то, для чего пришел, и я думаю, что для Америки это было хорошо".

Салливан отметил, что Путин является "президентом одного из крупнейших ядерных государств мира", а потому США должны "иметь с ним дело сильно, решительно и принципиально".

Он также отметил, что лидер Кремля несколько лет не встречал возражений в "сложных вопросах", учитывая его отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Байден продвигал интересы национальной безопасности Америки, снижая риск ядерной войны, увеличивая вероятность того, что мы сможем добиться прогресса в вопросах, связанных с кибербезопасностью и другими областями, которые соответствуют фундаментальным национальным интересам Соединенных Штатов", — продолжил советник американского лидера.

Кроме того, по словам Салливана, Байден "разъяснил президенту Путину наши возможности и свою полную готовность использовать их в случае необходимости в зависимости от того, как будут развиваться дела".

В общем чиновник высоко оценил работу своего босса во время первой поездки за границу, заявив, что Байден "вернул себе" мантию лидера свободного мира".

16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве. ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывал, что происходило в швейцарском городе и как мир реагировал на саммит президентов США и России.

О том, почему Байден не начал новую "перезагрузку" с Путиным в Женеве, читайте в материале.

Итоги встречи Джо Байдена и Владимира Путина — "Секретные материалы"

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