В Белом доме объяснили, кому выгодно затягивание сроков предоставления помощи для Украины

Украинским защитникам все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов Америки.

В администрации президента США Джо Байдена убеждены, что российский диктатор Владимир Путин имеет несомненную практическую выгоду от того, что Конгресс США медлит с принятием для Украины, ведь это сказывается на поле боя.

С таким заявлением выступил советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Дисфункция нашей системы на Капитолийском холме дает ему (Путину – ред.) возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом», — отметил представитель Белого дома.

Кремль, несомненно, использует неспособность американского Конгресса продвинуться с помощью Украины, отметил Кирби, напомнив, что после захвата Авдеевки россияне не останавливаются и пытаются продвинуться в глубь украинских позиций.

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По его словам, украинским защитникам все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов, на которую они рассчитывали.

В этом контексте представитель Белого дома в который раз выступил с призывом к Конгрессу принять необходимый пакет помощи Украине.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун. Но закон о предоставлении поддержки Украине так и не был принят.

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