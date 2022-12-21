В Белом доме объяснили, почему Байден пригласил Зеленского в США: "Идет новый этап войны"

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби пояснил, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в США из-за нового этапа войны России против Украины.

Об этом пишет CNN.

Кирби объяснил, что Байден и Зеленский обсудят продление военной и финансовой помощи Украине и санкции против России.

"Президент действительно верит, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессию господина Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", — пояснил Кирби.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США добавил, что американский и украинский лидеры обсудят варианты окончания войны. В то же время, он добавил, что Путин не заинтересован в дипломатии, он хочет убить как можно больше украинцев.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понятии президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты и как мы поможем Украине добиться этого", — сказал Кирби.

Визит Зеленского в США: что известно

В ночь на 20 декабря американские СМИ сообщили, что в США приедет украинский президент Владимир Зеленский. Это будет первый визит украинского лидера с момента полномасштабной войны РФ против Украины.

21 декабря Владимир Зеленский подтвердил свою поездку в США. Байден же сообщил, что он ждет украинского президента в Вашингтоне.

Также спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить в Конгрессе 21 декабря.

В Кремле же устроили истерику из-за визита президента Украины в США, заявив, что "в этом нет ничего хорошего".

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