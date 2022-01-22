В Белом доме объяснили, почему разрабатывают планы эвакуации американских граждан из Украины

В Белом доме объяснили, почему разрабатывают планы эвакуации американских граждан из Украины

Мол, так они поступают всегда, если ситуация с опасностью ухудшается в любой стране мира.

Правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.

"Мы и так уже ввели четвертый уровень рекомендаций по путешествиям в Украину через COVID-19, а также отмечали, что гражданам США следует знать, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины", — добавила Псаки.

Так она ответила на уведомление СМИ о подготовке планов эвакуации граждан США из Украины.

"Мы проводим тщательное планирование на случай чрезвычайных ситуаций – как делаем это всегда, как только ситуация с опасностью ухудшается в любой стране мира", — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, что ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают целесообразность эвакуации членов семей дипломатов и вспомогательного персонала из американского посольства в Киеве из- за угрожающей ситуации на границе Украины с Россией, где собралось более 100 тысяч российских военнослужащих.

По словам источников, эвакуация американских граждан может быть объявлена в течение ближайших дней. Однако такое решение не будет означать уверенности США во вторжении российских войск, а будет лишь рассудительным шагом на фоне роста напряжения.

Напомним, в пятницу, 21 января, после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, каким образом РФ может убедить мировое сообщество в отсутствии намерений совершить вторжение в Украину.

Читайте также:

США разрешили странам Балтии доставить в Украину оружие американского производства