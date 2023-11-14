В Белом доме объяснили, почему важно США и Китаю прямо пообщаться о войне в Украине

Власти США и Китая должны иметь прямые обсуждения важных вопросов, в частности войны РФ против Украины и недопущение поставок вооружений в Россию.

Об этом заявил советник президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан перед запланированной на этой неделе встречей глав США и Китая, пишет Укринформ.

«Соединенные Штаты и Китай должны иметь возможность прямо обсуждать все критические вопросы, возникающие перед нашими двумя странами, включая проблемы во время кризисов, таких как российско-украинский кризис», — отметил Салливан.

Он подчеркнул, что у президента Байдена «был ряд откровенных разговоров с президентом Си по вопросу военной поддержки Российской Федерации, которая ведет войну в Украине".

Салливан охарактеризовал двусторонние отношения США с Китаем как "сложные и конкурентные", которые могут "легко перерасти в конфликт или конфронтацию". Поэтому, по его словам, необходимо управлять этим процессом «должным образом».

По последним оценкам, не было обнаружено, чтобы Китай поставлял оружие Москве после полномасштабного вторжения России в Украину. Но он резюмировал, что эта информация может быть устаревшей, поскольку основывается на данных многодневной давности.

Напомним, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиальной договоренности о проведении саммита между Джо Байденом и Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско.

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