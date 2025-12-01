Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Представитель Дональда Трампа Кэролайн Левитт во время брифинга в Белом доме заявила, что президент считает коррупцию неприемлемой, комментируя недавние события в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

Во время брифинга в Белом доме спикера президента Трампа Кэролайн Левитт спросили об отставке ушедшего с должности Андрея Ермака после того, как НАБУ провело обыск в его доме.

Реклама

«Президент четко дал понять: коррупция никогда не полезна», — заявила спикер.

Она добавила, что президент «не хочет, чтобы американскими налогоплательщиками злоупотребляли». Спикер подчеркнула преимущества текущей модели оказания помощи, когда США продают оружие странам НАТО, а те, в свою очередь, передают ее Украине. Она назвала этот механизм лучше, чем «неограниченные чеки» (blank cheques).

В то же время, по словам спикера, недавние события не повлияли на решимость администрации Трампа положить конец войне.

Напомним, ранее мы подробно писали об отставке Ермака. Кто может занять его место и как это повлияет на мирные переговоры — читайте в новости.

Реклама

Кроме этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа «очень оптимистично настроена» по мирному соглашению. Там считают, что в выходные у американской и украинской делегации были хорошие переговоры.