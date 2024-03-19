В Белом доме отреагировали на "победу" Путина на "выборах"

"Выборы" президента России, на которых снова был переизбран Владимир Путин, нельзя назвать честными, а результат был предопределен.

Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Белого дома подчеркнул, что диктатор Путин закрыл политическое пространство и арестовал своих политических оппонентов, а некоторые из них вообще трагически погибли.

"Они ("выборы" – Ред.) не были ни свободными, ни справедливыми. Реальность состоит в том, что Путин – президент России, и нам приходится иметь дело с этой реальностью", – подчеркнул Салливан.

По его словам, эти "президентские выборы" в Российской Федерации не были ни свободными, ни честными. Впрочем, Путин остается президентом страны-агрессорки.

"Нам приходилось сталкиваться с этой реальностью во время войны в Украине, во время других агрессивных действий России, во время других шагов, противоречащих национальным интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и Российской Федерации под его руководством. Мы будем продолжать иметь дело с этой реальностью. Но эта реальность не отрицает того факта, что эти выборы не отвечали никаким критериям свободных и честных выборов", — сказал советник президента США по нацбезопасности.

Напомним, Владимир Путин победил на "выборах" президента России по итогам подсчета 100% протоколов. При итоговой явке избирателей в 77,44% по стране, 87,28% голосов набрал Путин.

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