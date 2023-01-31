В Белом доме отреагировали на слова Байдена о неотправлении F-16 в Украину

Белый дом выступил в защиту позиции Байдена не отправлять F-16 в Украину

В Белом доме выступили в поддержку позиции президента США Джо Байдена относительно неотправки в Украину самолетов F-16.

Мол, США уже посылают или анонсировали для помощи для отправки, включая танки Abrams.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет CNN.

«Что я могу вам сказать – это то, что есть много возможностей, которые уже отправляются или будут отправлены в ближайшие недели и месяцы», – заявил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что речь идет о налаживании военного потенциала, который будет иметь критически важное значение для ВСУ для ведения боевых действий зимой, а также весной.

Кирби убежден, что решение о командировке танков Abrams не было принято слишком поздно из-за сообщений о захвате РФ новых территорий на востоке Украины.

Истребители F-16 для Украины: можно ли получить

На днях представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина начала готовить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-16.

Глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство.

Аналитики также подсчитали, что "закрыть небо" над Украиной истребителями F-16 станет почти в $30 млрд.