В Белом доме ответили на заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

У Байдена полагают, что процесс вступления в Альянс в Украине следует начать в другое время.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что, по мнению Соединенных Штатов, процесс вступления Украины в НАТО "следует начать в другое время".

Об этом чиновник сказал на брифинге 30 сентября, пишет CNN.

Это заявление представителя Белого дома последовало после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подает заявку на членство в Альянсе по ускоренной процедуре.

"Соединенные Штаты десятилетиями четко давали понять, что мы поддерживаем политику открытых дверей для НАТО", – сказал Салливан.

Он также напомнил, что "любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 союзниками и стремящимися присоединиться странами".

"Сейчас мы считаем, что лучший способ для нас поддержать Украину – это практическая поддержка на местах в Украине, и что процесс вступления должен быть начат в другое время", – заявил советник президента США по нацбезопасности.

Напомним, комментируя намерения Украины относительно НАТО, генсек Йенс Столтенберг сказал, что двери Альянса остаются открытыми для любой демократической страны.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен тоже заявил о поддержке политики НАТО в отношении открытых дверей, однако сказал, что для этого существует процесс, которого страны должны придерживаться".

Почему Столтенберг не дал четкого ответа о вступлении Украины в НАТО? | Дмитрий Кулеба

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