В Белом доме ответили, планирует ли Трамп встречу с Путиным во время визита на Ближний Восток

Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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В ходе запланированного визита в страны Ближнего Востока президент США Дональд Трамп не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Европейская правда.

В ответ на вопросы журналистов о возможности встречи Трампа и Путина на следующей неделе Левитт заявила коротко: «Этого не будет».

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Ранее в СМИ появлялись предположения, что местом возможной встречи двух президентов могут стать Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты — страны, которые планирует Трамп посетить в рамках своего ближневосточного турне.

В Кремле же недавно заявили, что считают такую встречу «необходимой», впрочем, по их словам, она должна быть «должным образом подготовлена».

Ранее сообщалось, что состоялся телефонный разговор между президентами Украины и США — Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Мы ранее информировали, что европейские столицы призывают Еврокомиссию воздержаться от любых ответных шагов на торговые пошлины Дональда Трампа по меньшей мере до саммита НАТО в июне.

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