- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
В Белом доме ответили, планирует ли Трамп встречу с Путиным во время визита на Ближний Восток
Ранее в СМИ появлялось предположение, что местом возможной встречи двух президентов могут стать Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты.
В ходе запланированного визита в страны Ближнего Востока президент США Дональд Трамп не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Европейская правда.
В ответ на вопросы журналистов о возможности встречи Трампа и Путина на следующей неделе Левитт заявила коротко: «Этого не будет».
Ранее в СМИ появлялись предположения, что местом возможной встречи двух президентов могут стать Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты — страны, которые планирует Трамп посетить в рамках своего ближневосточного турне.
В Кремле же недавно заявили, что считают такую встречу «необходимой», впрочем, по их словам, она должна быть «должным образом подготовлена».
Ранее сообщалось, что состоялся телефонный разговор между президентами Украины и США — Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Мы ранее информировали, что европейские столицы призывают Еврокомиссию воздержаться от любых ответных шагов на торговые пошлины Дональда Трампа по меньшей мере до саммита НАТО в июне.