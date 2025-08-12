ТСН в социальных сетях

В Белом доме ответили, почему Зеленского не пригласили на переговоры к Аляске

Белый дом объяснил отсутствие Зеленского на саммите 15 августа.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Белом доме ответили, почему Зеленского не пригласили на переговоры к Аляске

Белый дом назвал цель переговоров Путина и Трампа без Зеленского / © Associated Press

Белый дом официально сообщил, что президент США Дональд Трамп отправится в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с главой РФ Путиным 15 августа. В то же время, там объяснили, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили принять участие в саммите, потому что Путин «попросил о встрече именно с Трампом».

Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

Ее спросили, почему Владимир Зеленский не был приглашен на переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

«Эта встреча состоится, поскольку президент России попросил президента США о встрече из-за своего специального посланника Стива Виткоффа», — отметила она.

По словам Левитт, цель переговоров состоит в том, чтобы Трамп и Путин оставили встречу «с лучшим пониманием того, как мы можем закончить эту войну».

«Президент согласился на эту встречу по просьбе президента Путина», — отметила спикер.

Она добавила, что «эта администрация использовала все возможные рычаги и приняла все меры, чтобы достичь мира дипломатическим путем».

Напомним, в эту пятницу, 15 августа, в США, в штате Аляска состоится встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Путина. Главной темой, как ожидается, станет война в Украине.

Известно, что Россия возлагает большие надежды на саммит Трампа и Путина. Мир не один из них. Об этом пишут западные СМИ.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что ожидает нового ультиматума от Путина на переговорах с Трампом.

