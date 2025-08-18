Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

Реклама

Планируемая встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами не обязательно приведет к проведению трехстороннего саммита с участием Путина.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты надеются, что на этой неделе состоится трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского. Однако чиновник предостерег, что Белый дом не обязательно ожидает такого результата от встречи в понедельник», — пишет издание.

Реклама

Как отмечает газета, процесс разработки гарантий безопасности может затянуться, что позволяет Путину продолжать свою войну, пока детали не будут окончательно согласованы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп устроил главе Кремля Путину «героический» прием, но спустя несколько часов, во время совместного выступления, он был необычно немногословен и выглядел подавленным.

Мы ранее информировали, что Европейские силы поддержки могут развернуть в Украине после прекращения боевых действий.