В Белом доме подтвердили, что беседа Байдена и Путина состоится утром 12 февраля

В Белом доме подтвердили, что беседа Байдена и Путина состоится утром 12 февраля

Россия предлагала провести беседу в понедельник, Белый дом предложил субботу.

Представитель Белого дома подтвердил, что президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин проведут телефонную беседу в субботу, 12 февраля.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Президент США Джо Байден и российский президент ВладимирПутин побеседуют в субботу утром (по времени Вашингтона - ред.)", - сообщил он журналистам.

Чиновник отметил, что Россия предлагала провести беседу в понедельник, Белый дом предложил субботу, они (Россия - ред.) согласились".

Как сообщает российский ТАСС, в Кремле заявили, что разговор Байдена и Путина состоится 12 февраля. Также в этот день президент страны-агрессора пообщается с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин до сих пор не принял решение о развертывании масштабного наступления на Украину, однако отметил, что предупредил кремлевского лидера о неподъемных последствиях для экономики РФ в таком случае.

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