В Белом доме подтвердили приостановку военной помощи США для Украины — CNN

Американский президент Дональд Трамп считает, что он сосредоточен в мире.

Президент Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь США Украине после его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Об этом сообщил CNN представитель Белого дома в ночь на 4 марта по Киеву.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", – сказал представитель Белого дома.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз был создан "чтобы грабить США" и анонсировал 25% пошлины на все товары блока.

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