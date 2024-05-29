В Белом доме подтвердили участие США в саммите мира: прибудет ли Байден

Соединенные Штаты будут представлены на предстоящей встрече, как и на каждом из предыдущих украинских саммитов.

В Белом доме подтвердили, что США примут участие в организованном Украиной саммите мира в Швейцарии. Однако там не сообщили, прибудет ли на саммит президент Джо Байден.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге.

"Как вы знаете, мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом предстоящем саммите", – сообщила Жан-Пьер.

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В то же время, отвечая на вопросы журналистов, спикер Белого дома сказала, что у нее нет конкретной информации об участии Байдена в саммите мира.

"Для нас важно продолжать убеждаться, что у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и крепкого мира", — добавила спикер американской администрации.

Жан-Пьер отметила важность оказания быстрой поддержки Украине во избежание атак, как по Харькову 25 мая. Напомним, что тогда войска РФ нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр", в котором находились десятки человек.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Байдена прибыть на саммит мира, заявив, что в случае отсутствия президента США, российский диктатор Владимир Путин будет аплодировать стоя.

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