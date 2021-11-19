В Белом доме подтвердили в будущем возможность контактов Байдена и Путина

Первая встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве.
Контакты президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в дальнейшем возможны, так как у них есть договоренность поддерживать связь.
Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, - пишет "Интерфакс".
"Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России", - сказала она.
После саммита Байдена и Путина в июне этого года стороны согласились продолжать контакты на высоком уровне, и с тех пор США и РФ действовали в этом направлении.
Напомним, что первая встреча Путина и Байдена прошла в июне 2021 года в Женеве. Сообщалось, что они договорились о проведении рабочих контактов по ряду вопросов, в том числе по кибербезопасности и дипломатическому конфликту.
Ранее в Кремле подтвердили подготовку к проведению переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, которая может пройти в формате онлайн-встречи еще в этом году.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, конкретных сроков этой встречи еще нет. Установленных сроков этих запланированных контактов нет, они зависят от графиков двух президентов и того, какой именно формат переговоров они выберут — онлайн или личную встречу.
Представитель Кремля также добавил, что темами переговоров Путина и Байдена станут, в частности, Украина и НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Донбассе пока "далек от разрешения", а также традиционно обвинил Украину в нарушении Минских соглашений.
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