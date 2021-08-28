В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского

Изменений в графике Байдена пока нет.

Президент США Джо Байден 31 августа 2021 года примет в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки. Мол, изменений в графике американского президента нет.

"На следующей неделе Байден также примет президента Украины Зеленского в Белом доме", — сказала она.

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество в вопросе энергетической безопасности и нашу поддержку усилий президента Зеленского по реализации реформ и борьбе с коррупцией", — добавила Псаки.

Также президент США планирует проводить встречи со своей командой по национальной безопасности для обсуждения ситуации в Афганистане.

Также Байден принял решение о выделении дополнительной помощи - до 60 млн долларов.

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Заметим, что встреча намечена на 31 августа, а это - день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Хотя сначала встреча двух президентов планировалась на 30 августа.

"В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности, потому, что формат встречи президентов расширен. Это будет не только встреча делегаций, но и встреча в формате один на один. Это одна из договоренностей, которые мы достигли во время моего визита в США. Все в силе", — сказал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД также рассказал, что Зеленский кроме Вашингтона побывает и в Калифорнии, чтобы "создать новые возможности для США и Украины и привлечь инвестиции в Украину".

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом. Все это происходит на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", что позволит Путину его достроить и "выключить" Украину с транзита российского газа в ЕС, отказа стран-членов Альянса говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

О том, удачную ли тактику выбрали в Зеленского, на какие именно гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов надеемся и что ждет украинского президента в Белом доме — читайте в материале ТСН.ua.

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