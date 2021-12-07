В Белом доме пообещали увеличить военную помощь Украине в случае вторжения России

В Белом доме пообещали увеличить военную помощь Украине в случае вторжения России

Также на эскалацию конфликта со стороны РФ США вместе со своими союзниками ответят "решительными экономическими мерами".

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь, если Россия решится на полномасштабное вторжение.

Об этом на брифинге по итогам встречи Байдена и Путина рассказал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы будем готовы оказывать больше военной помощи Украине, не считая той, которую предоставляем сейчас", — сказал Салливан.

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Он предупредил, что на эскалацию конфликта со стороны РФ США вместе со своими союзниками ответят "решительными экономическими мерами". Также советник заявил о намерении Вашингтона укрепить союзников по НАТО на восточном фланге, если РФ решится на вторжение в Украину.

По словам Салливана, Вашингтон готов поддержать урегулирование ситуации на Донбассе в рамках Минского процесса и Нормандского формата.

Представитель Белого дома передал слова Байдена, который сказал Путину, что взаимодействие с РФ по стратегическим вопросам вполне возможно. В частности, Байден уверен, что напряженность между Россией и Украиной можно решить дипломатическим путем.

Напомним, что в Белом доме сообщили подробности переговоров Байдена с Путиным.

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