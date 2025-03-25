В Белом доме предполагают, что переговоры между США и Россией завершатся положительным заявлением — Reuters

США и Россия завершают переговоры по предложенному прекращению огня в Черном море.

Официальные лица США и России завершили однодневные переговоры, сосредоточенные на узком предложении по прекращению огня на море между Киевом и Москвой, являющейся частью дипломатических усилий, которые, как надеется Вашингтон, помогут проложить путь к более широким мирным переговорам.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В то же время даже во время встречи в Саудовской Аравии, где на полях присутствовала украинская делегация, российский ракетный удар нанес ущерб школе и больнице в Украине, ранив по меньшей мере 88 человек.

Переговоры, которые, среди других вопросов, были сосредоточены на попытке достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, были представлены Вашингтоном как шаг в усилиях президента США Дональда Трампа положить конец трехлетней войне.

Источник в Белом доме сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде достигнут прогресс, и "положительное объявление" ожидается "в ближайшее время".

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Российское агентство РИА сообщает, что российская делегация на вопрос о настроении по завершении переговоров ответила: "Хорошо".

Российский источник сообщил Reuters, что переговоры завершились поздно в понедельник, а проект совместного заявления был направлен в Москву и Вашингтон для утверждения, и стороны намерены опубликовать его во вторник.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких документов подписывать не будет, сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник Трамп перечислил другие вопросы, которые, по его словам, стоят на столе: "Мы сейчас говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим о власти, собственности на электростанции".

Напомним, что ранее министр обороны Украины Умеров прибыл в Саудовскую Аравию на новый раунд переговоров с представителями США.

Вчера, 23 марта, в Саудовской Аравии уже прошел один раунд переговоров США и Украины.

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