В Белом доме призвали не играть в политические игры из-за оказания помощи Израилю и Украине

Это произошло после того, как они предложили отдельный законопроект с помощью Израиля без Украины за счет ассигнований Налоговой службы США.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

«Политизация наших интересов национальной безопасности – это обреченное на провал дело. Требование компенсаций за то, чтобы покрыть основные потребности национальной безопасности США, такие как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, не соответствует нормальному двупартийному процессу и может иметь разрушительные последствия для нашей безопасности и союзов в течение следующих лет», — говорится в заявлении.

Представительница Белого дома добавила о «твердом согласии» обеих партий в Конгрессе относительно того, что гуманитарная помощь имеет решающее значение для прекращения страданий невинных людей в Газе, и это напрямую отвечает интересам нацбезопасности США.

Также, по ее словам, «есть твердое согласие обеих партий по вопросу, что нашим прямым интересам национальной безопасности отвечает помощь Украине». Существует также мощная поддержка вопроса об увеличении инвестиций в безопасность границ.

Она подчеркнула, что предлагаемое республиканцами сокращение финансирования Налоговой службы поможет крупным корпорациям избегать честной уплаты налогов и таким образом приведет к увеличению бюджетного дефицита.

"Игра в политические игры, угрожающие источникам финансирования самообороны Израиля сейчас и в будущем, создаст неприемлемый прецедент, который поставит под сомнение нашу преданность одному из ближайших союзников", — отметила пресс-секретарь администрации США.

Напомним, что ранее республиканец из Луизианы Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей в Конгрессе США. Его считают одним из самых преданных поклонников бывшего президента США Дональда Трампа.

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