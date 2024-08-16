В Белом доме прокомментировали, что РФ перебросила часть войск в Курскую область

Непонятно, сколько именно сил россияне собираются туда опрокидывать,
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Российская Федерация перебросила определенное количество военных ресурсов в Курскую область, однако сколько именно — неизвестно.
Об этом пишет MSNBC, – информирует Укринформ.
Так он ответил на вопрос, чего следует ожидать от «взволнованного и взбешенного» Путина после взятия украинскими войсками значительного количества населенных пунктов на территории Курщины.
«Мы видели, как россияне отреагировали (на военную операцию ВСУ, – ред.), опрокинув определенное количество военной силы и ресурсов в район Курска», – сказал он.
При этом советник заметил, что непонятно, сколько именно сил россияне собираются туда опрокидывать, «какие их намерения, что они собираются делать – как и то, что делают украинцы».
По словам Кирби, США общаются с украинской стороной "в режиме реального времени".
«Мы хотим лучше понять, что там происходит. Тем временем мы продолжим следить, чтобы у Украины было оружие и возможности, необходимые ей для самозащиты», – добавил представитель Белого дома, пообещав, что в течение следующих недель будет объявлено о новых пакетах военной помощи.
Ранее Джон Кирби дал Путину простой совет, как решить проблемы на Курщине.
Читайте также:
- Сколько россиян попали в плен в ВСУ на Курщине: цифра впечатляет
- "Новая тема потенциальных переговоров – территориальная целостность РФ": Подоляк сделал громкое предположение
- ВСУ продвинулись на 3 километра восточнее Суджи: аналитик Bild назвал села, которые контролирует Украина