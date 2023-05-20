В Белом доме прокомментировали визит Зеленского в Саудовскую Аравию

В Вашингтоне считают, что это "очень хорошо и важно".

В Белом доме считают визит украинского президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию важными. А обращение украинского лидера в Лигу арабских стран оценивают высоко.

Об этом заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы думаем, что это очень хорошо и важно, что он был в Лиге арабских стран и имел возможность донести украинскую позицию миру для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал Салливан.

По его словам, США пока не имели возможности узнать у Зеленского о подробностях визита в Джидду. Ведь на момент брифинга Салливана он находился в пути.

"У президента Байдена будет возможность услышать от президента Зеленского как прошел этот визит", — подчеркнул Салливан. Кстати, во время встречи "Большой семерки" запланирован разговор Зеленского и его американского коллеги.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в Японию. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ряд государства на саммите "Большой семерки" в Японии встретится с президентом США Джо Байденом.

Накануне, 19 мая, Зеленский был с первым в истории официальным визитом в Саудовской Аравии, где принял участие в саммите Лиги арабских государств. Он провел встречу с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и другими двусторонними переговорами.

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