В Белом доме прокомментировали прекращение газового транзита газа через Украину

25 лет назад, когда Путин пришел к власти, через Украину в Европу транспортировалось более 130 миллиардов кубометров газа.

Белый дом назвал одним из самых "дорогих поражений" Москвы решение Украины прекратить транзит российского газа и заверил союзников, что США работают над увеличением поставок энергоресурсов в Европу.

Об этом заявил на брифинге советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Это явно полностью лишит Россию около $6,5 миллиардов ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. Это одно из самых больших и дорогих поражений для Москвы. Конечно, мы приветствуем решение Украины и ее решительность", — сказал представитель Белого дома.

Он напомнил, что 25 лет назад, когда Путин пришел к власти, через Украину в Европу транспортировалось более 130 миллиардов кубометров газа, а "сегодня – это ноль".

По словам Кирби, Соединенные Штаты со своей стороны прилагают усилия, чтобы Россия терпела убытки – путем введения санкций и экспортных ограничений. В то же время США пытаются увеличить поставки энергоресурсов в Европу, в частности сжиженный природный газ (СПГ).

"Сегодня 50% европейского импорта СПГ поступает из Соединенных Штатов. Мы продолжаем работать с Европой, чтобы поддержать эти усилия и расширить возможности диверсификации. В частности через Рабочей группе США — ЕС по энергетической безопасности и Энергетическому совету США — ЕС", — сказал представитель Белого. дома.

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Напомним, ранее в Еврокомиссии сообщили, что прекращение транзита российского газа по украинской газотранспортной системе, которое произошло утром 1 января, не повлияло ни на энергетическую безопасность стран ЕС, ни на потребительские цены на рынке.

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