Статуя Свободы оказалась в США в 1886 году.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация действующего президента США не собирается возвращать Франции Статую Свободы.

Об этом пишет Укринформ.

"Совершенно нет. Мой совет этому… французскому политику низкого уровня – напомнить ему, что только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не говорят на немецком языке. Они должны быть благодарны", — заявила она.

Напомним, что ранее французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн считает, что администрация действующего президента США Дональда Трампа перешла на сторону тиранов, поэтому Америка должна вернуть Статую Свободы.

Подарок французских граждан к столетию американской революции был установлен на острове Бедлоу (ныне Остров Свободы) у Нью-Йорка 28 октября 1886 года с участием президента Гровера Кливленда.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп косвенно обвинил Украину в войне, сказав, что не стоит задираться с более сильным, имея в виду Российскую Федерацию.

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