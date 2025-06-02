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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Трампа ответили, готов ли он встретиться с Путиным и Зеленским в Стамбуле

Дональд Трамп готов присоединиться к встрече с Путиным, Зеленским и Эрдоганом, но настаивает на прямых переговорах между РФ и Украиной.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. / © Associated Press

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу проведения четырехсторонней встречи лидеров – Трампа, Путина, Зеленского и самого Эрдогана в Стамбуле.

Ее слова цитирует издание Sky News.

По ее словам, президент США Дональд Трамп открыт к такой встрече, однако подчеркнул, что хотел бы видеть прямые переговоры между Украиной и Россией.

"Президент сказал, что открыт к этому, но хочет, чтобы оба лидера и стороны сели за стол вместе. И мы видели, как они сделали это сегодня по настоянию президента Трампа", - отметила Ливитт.

Относительно отношения Трампа к ходу переговоров, Ливитт заявила, что "он сам выскажется по этому поводу".

Также в Белом доме сделали заявление о войне в Украине после атаки украинских беспилотников на российские авиабазы.

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