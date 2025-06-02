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У Трампа ответили, готов ли он встретиться с Путиным и Зеленским в Стамбуле
Дональд Трамп готов присоединиться к встрече с Путиным, Зеленским и Эрдоганом, но настаивает на прямых переговорах между РФ и Украиной.
Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу проведения четырехсторонней встречи лидеров – Трампа, Путина, Зеленского и самого Эрдогана в Стамбуле.
Ее слова цитирует издание Sky News.
По ее словам, президент США Дональд Трамп открыт к такой встрече, однако подчеркнул, что хотел бы видеть прямые переговоры между Украиной и Россией.
"Президент сказал, что открыт к этому, но хочет, чтобы оба лидера и стороны сели за стол вместе. И мы видели, как они сделали это сегодня по настоянию президента Трампа", - отметила Ливитт.
Относительно отношения Трампа к ходу переговоров, Ливитт заявила, что "он сам выскажется по этому поводу".
Также в Белом доме сделали заявление о войне в Украине после атаки украинских беспилотников на российские авиабазы.